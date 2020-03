Emergenza Coronavirus. Magrini (AIFA): "Per nuovo farmaco servono 2 anni"

In un intervento a Radio Capital il direttore dell'AIFA, Nicola Magrini, ha spiegato: "Il processo per la scoperta di un farmaco è lungo, di solito se il farmaco è nuovo ci vogliono un paio di anni. La sperimentazione nell'uomo può iniziare in 12 mesi ma per metterlo in commercio ne servono 24 o 28. Ci sono farmaci già noti che stiamo sperimentando, in Italia già da una settimana. E forse il farmaco su cui si è puntato di più l'attenzione, in particolare nel nostro Paese, sono questi anticorpi monoclonali che da qualche giorno hanno visto trattare diverse centinaia di pazienti con risultati promettenti, vedremo di confermarli nell'arco di tre settimane".