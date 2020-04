Emergenza Coronavirus, metà della popolazione mondiale è confinata in casa

Metà della popolazione mondiale è confinata a casa a causa della pandemia di COVID-19. E' quanto emerge da uno studio dell'Afp, che ha preso in esame tutte le misure restrittive adottate dai governi di tutto il mondo per contenere la diffusione del Covid-19.

Nella giornata di domani la Thailandia adotterà misure di lockdown e a quel punto 3.9 miliardi di persone - cioè la metà dell'intera popolazione mondiale - sarà confinata in casa per colpa del coronavirus.