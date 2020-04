Emergenza Coronavirus. Moto GP, interventi economici per sostenere i team indipendenti

La Dorna, società che gestisce il Motomondiale, ha annunciato un piano di interventi economici per sostenere i team indipendenti che partecipano al campionato di Motogp, i quali -come si legge in una nota- riceveranno "considerevoli pagamenti anticipati nei mesi di aprile, maggio e giugno, indipendentemente dal fatto che l'attività venga riavviata o meno. Ciò al fine di garantire il benessere economico delle squadre indipendenti e del loro personale, nonché di garantire la loro sussistenza per il futuro".