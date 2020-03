Emergenza Coronavirus. Nibali: "Situazione brutta per tutti. Ma andrà tutto bene"

Intervistato da Cyclingpro.net al termine della sesta tappa della Parigi-Nizza il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è soffermato anche sull'emergenza coronavirus: “È una brutta situazione per tutti, non solo per il ciclismo, ma per tutto il mondo dello sport. Abbiamo visto che si è fermata anche la F1 dove i piloti rischiano la vita a 300 km/h. - continua lo Squalo - Qui domani sarà l’ultimo giorno, cerchiamo di passare questo brutto momento e pensiamo ancora più avanti. La cosa più importante è la salute e la serenità delle famiglie, questo è il messaggio che voglio mandare, speriamo che tutto vada bene e andrà bene”.