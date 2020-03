Emergenza Coronavirus, nuovo decreto in Spagna: chiuse attività non essenziali fino al 9 aprile

I casi di contagio da virus COVID-19 in Spagna sono 72.248, i ricoverati 40.630, 4.575 quelli in terapia intensiva e 12.285 i guariti dimessi. Pochi minuti fa Pedro Sanchez, Presidente del Governo spagnolo, ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha annunciato che in Spagna, a partire da domani, sarà approvato un decreto secondo cui tutte le attività non essenziali dovranno restare chiuse da lunedì 30 marzo a giovedì 9 aprile. Sarà decretato un congedo retribuito recuperabile, che si applicherà a tutti i lavoratori appartenenti ai settori non essenziali. Terminata la quarantena, i dipendenti recupereranno gradualmente le ore senza perdere un centesimo.