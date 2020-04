Emergenza Coronavirus. NYT: "Possibili fosse comuni nei parchi della città di New York"

Secondo il New York Times a causa dell'emergenza Coronavirus la città di New York starebbe pensando di fare ricorso a fosse comuni da realizzare all'interno di alcuni parchi pubblici cittadini dove seppellire le vittime del virus che stanno mandando in crisi il normale smaltimento delle salme nei vari cimiteri. Una misura estrema, scrive il prestigioso quotidiano, che è contemplata in uno dei piani d'emergenza messi a punto in questi giorni e che potrebbe scattare qualora gli obitori non fossero più in grado di accogliere cadaveri.