Emergenza Coronavirus. Palù: "Tutti virologi ma l'ultimo primario è di metà degli anni 90'"

Il virologo Giorgio Palù ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera. "Siamo diventati un popolo di virologi, dove tutti parlano del virus. Peccato che in Italia, al contrario di Germania, USA e altri, le ultime cattedre in virologia siano state assegnate nel 1982 e l'ultimo primariato risalga alla metà degli anni novanta". Fu lui, "poi tutto venne incorporato in microbiologia ma si occupa non solo di virus ma anche di parassiti e funghi". Nel corso della chiacchiera, Palù spiega che "il contagio di ritorno in futuro diventerà il problema. Dobbiamo mappare gli asintomatici che sono o non sono venuti a contatto con il virus. Se ci si riammala? Ci sono alcuni casi aneddotici di persone malate più volte ma non fanno statistica".