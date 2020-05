Emergenza Coronavirus. Presidente FIN: "Domani Federica Pellegrini in vasca a Verona"

"Leggo le notizie secondo le quali da domani in Veneto possono riprendere gli allenamenti individuali in piscina: se il presidente Zaia ha risolto il problema riguardo le cautele da osservare nel delicato momento della fase 2 sono contento, il centro federale di Verona ha già l'acqua in vasca calda per Federica Pellegrini e gli altri atleti che si preparano a Verona". Al telefono con l'ANSA , il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, ha annunciato la riapertura dell'impianto scaligero. "Spero che una linea generale per garantire l'accesso ordinato agli impianti sportivi anche nel resto d'Italia arrivi dal governo o dalle altre regioni interessate".