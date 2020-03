Emergenza Coronavirus. Putin: "Russia non è immune, dobbiamo fermarci"

Marcia indietro di Vladimir Putin. L'emergenza Coronavirus ha stravolto i piani anche del presidente russo che ha rinviato il referendum per la riforma costituzionale che gli potrebbero consentire di restare al potere fino al 2036: "Per la sicurezza del popolo dobbiamo fermarci. La Russia non è immune, staremo a casa per una settimana". A riportarlo è Repubblica.it.