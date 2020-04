Emergenza Coronavirus. Raab: "Condizioni Premier Johnson, i progressi sono positivi"

vedi letture

Il supplente di Boris Johnson, primo ministro britannico attualmente ricoverato in terapia intensiva poiché affetto da Covid19, ha parlato del numero uno del paese in conferenza stampa da Downing Street. "E' ancora in terapia intensiva -ha spiegato-, ma i progressi sono positivi. I suoi pensieri e le sue preghiere sono per le famiglie e per gli amici di chi ha perso la vita. La graditudine del Premier Johnson va al personale sanitario, ai volontari, a coloro che restano a casa".