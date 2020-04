Emergenza Coronavirus. Raggi: "Da domani termoscanner nelle stazioni della Capitale"

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha annunciato che da domani per chi arriva nella Capitale in treno ci saranno ulteriori controlli: "Da domani mattina, nella stazione Termini, saranno presenti i termoscanner per misurare la temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo. - ha spiegato Raggi - E presto ne arriveranno altri per le stazioni di Tiburtina, Ostiense e tutte le altre grandi porte d'ingresso ferroviario della città. Si tratta di un'iniziativa fondamentale per contenere la diffusione del coronavirus, che io stessa avevo sollecitato alle istituzioni competenti e che diventa realtà grazie al contributo decisivo dell'Ordine dei Medici di Roma, che ringrazio".