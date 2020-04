Emergenza Coronavirus. Sampdoria e Genoa studiano le soluzioni per ricominciare ad allenarsi

I club di serie A studiano varie soluzioni per ripartire ad allenarsi una volta che ci sarà il via libera per la ripresa del campionato. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX la Sampdoria ha iniziate la valutazione logistica e l'organizzazione per tornare ad allenarsi: la buona notizia è che il Mugnaini ha due campo in ottime condizioni ed un centro sportivo che ha tutto quel che serve per lavorare bene. Il lato negativo è che gli spazi nella palazzina sono ristretti, mantenere le distanze richiederebbe di cambiarsi i 3 o 4 vani differenti e di fare la doccia a casa. Per quanto riguarda il Genoa, i giocatori del Grifone potranno avere a disposizione un centro sportivo rinnovato, inaugurato meno di due mesi fa e che garantisce un totale isolamento. Anche il Genoa può contare su due campi di gioco in perfette condizioni ed una palestra nuova di zecca ampia ben 300 metri. L'unico aspetto sul quale intervenire sarebbe lo spogliatoio: si potrebbero utilizzare alti spazi ricavano 3-4 sale in cui far cambiare i calciatori.