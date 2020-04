Emergenza Coronavirus, Trump: "Nelle prossime due settimane avremo parecchi morti"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato oggi in conferenza stampa, fornendo gli ultimi aggiornamenti relativi alla gestione della pandemia da Coronavirus. Il leader statunitense non ha usato mezze parole per descrivere i giorni che arriveranno: “Questa probabilmente sarà la settimana più dura, assieme alle prossime due. Purtroppo ci saranno tanti morti. Lo Stato di New York ha chiesto 40mila ventilatori? Pensateci, non è possibile. Non ne hanno bisogno e non ne avranno di così tanti. Ma noi faremo il possibile per mandargliene quanti più possiamo”.