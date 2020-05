Emergenza Coronavirus, Trump: "Stiamo spingendo molto. Speriamo nel vaccino a fine anno"

Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha parlato in un intervento alla Casa Bianca sulla situazione dovuta al Coronavirus che continua a imperversare. "Spero che avremo il vaccino per la fine dell'anno. Noi stiamo spingendo molto, per ora non c'è ancora una versione finale. Molte compagnie sono vicine, perché è importante. Stiamo facendo cose che non abbiamo mai provato finora”.