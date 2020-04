Emergenza Coronavirus. UK, Johnson: "Picco superato. Prossima settimana piano per Fase 2"

Il premier del Regno Unito, Boris Johnson, ha parlato in conferenza stampa affrontando l'argomento relativo alla Fase 2: "Abbiamo superato il picco dei contagi e i ricoveri sono in calo. Ieri abbiamo realizzato oltre 81 mila test. La prossima settimana presenteremo un piano per la ripresa ma la road map verso la Fase 2 non sarà operativa fino a quando non si determineranno cinque condizioni fissare sulla base delle raccomandazioni della scienza".