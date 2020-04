Emergenza Coronavirus. Viceministro dell'Interno: "Ora combatteremo un welfare mafioso"

vedi letture

Il viceministro dell'interno, Matteo Mauri, ha rilasciato un'intervista a La Stampa dove spiega le misure che lo Stato sta prendendo per combattere la criminalità. "Usura e nuove infiltrazioni. Temiamo che le persone in crisi si affidino al welfare mafioso. Ora non c'è più il lavoro in nero gestito dalle cosche e i clan distribuiranno soldi per legare le persone in difficoltà. Faremo di tutto per impedirlo".