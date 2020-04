Emergenza Coronavirus, vicepres. Lombardia: "Noi come Wuhan, New York o Madrid"

Fabrizio Sala, vicepresidente della Lombardia, ha voluto mandare un ringraziamento, anche tramite un video diffuso sui canali Youtube e Facebook, a tutti i volontari che sono accorsi nella regione per aiutare a combattere il contagio da Coronavirus: “Noi come Wuhan, noi come New York, Madrid. Grazie a chi ha capito che siamo tra le zone più colpite al mondo da questo tsunami, da questa epidemia. Affrontare tutti insieme il nemico è la soluzione migliore per sconfiggere il Covid-19”.