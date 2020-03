Emergenza Coronavirus. Zingaretti (PD): "Ce la faremo. Ma non abbassiamo la guardia"

Il segretario del PD Nicola Zingaretti, risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, ha voluto mandare un messaggio al paese tramite il proprio profilo Facebook: “Attenzione! Faccio un appello a tutti i cittadini. Non abbassiamo la guardia. Rimaniamo a casa.

Siamo in piena emergenza e bisogna ancora tenere duro. Rispettiamo le regole, prima di tutto rimaniamo in casa. Ce la faremo, ma non è finita”.