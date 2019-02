Eredivisie, Ajax che vittoria e bene il Groningen

© foto di Image Sport

Oggi si è tornati in campo con l'Eredivisie per concludere la ventiduesima giornata. Vincono l'Ajax con il Breda, il Groningen contro il Feyenoord e l'Excelsior con l'Emmen. Sconfitta in casa per il Graafschap contro l'Utrecht. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Den Haag-Zwolle 1-0

Troupee 45'

Vitesse-Willem II 3-2

Linssen 5', Ødegaard 59', Clark 79' (V), Isak 61', Pavlidis 83'

Heerenveen-PSV 2-2

Van Bergen 3', Vlap 25' (H), Pereiro 59', Malen 90'+5'

Heracles-Sittard 6-0

Dalmau 1', 51', 60', 78', Drost 55', Peterson 70'

Alkmaar-Venlo 3-0

Til 7', Röseler 22' (aut.), Seuntjens 61'

Ajax-Breda 5-0

Tadić 38', 67', Dolberg 53', Kastaneer 59' (aut.), Palmer-Brown 71'

Excelsior-FC Emmen 2-1

Edwards 62', Eckert 65 (E), de Leeuw 59'

Groningen-Feyenoord 1-0

van Beek (aut.) 26'

Graafschap-Utrecht 0-1

Gustafson 76'

La classifica:

PSV 57

Ajax 53

Feyenoord 42

Alkmaar 40

Vitesse 33

Heracles 32

Utrecht 32

Venlo 29

Den Haag 27

Groningen 27

Sittard 26

Willem II 25

Excelsior 25

Zwolle 25

Emmen 24

Heerenveen 24

Graafschap 18

Breda 16