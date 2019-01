Eredivisie, PSV fatica ma vince

© foto di Image Sport

Ieri si tornava in campo con l'Eredivisie per giocare quattro incontri della diciannovesima giornata. Vince di misura il PSV contro il Groningen. Successo fuori casa contro l'Heracles dello Zwolle. Vittoria in casa dell'Excelsior con il Graafschap. Sconfitta in casa anche per il Venlo con l'Emmen. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Breda-Den Haag 1-1

Kastaneer 50' (B), Lorenzen 21'

Heracles-Zwolle 0-2

Van Duinen 16', Thy 55'

Excelsior-Graafschap 2-0

Bruins 76', El Hamdaoui 90'+1'

PSV-Groningen 2-1

Lozano 15', 19' (P), Reis 34'

Venlo-FC Emmen 2-3

Opoku 20', 67' (V), Bannink 25', Arias 63', Chacon 90'+5'

27.01. 12:15 Sittard-Vitesse

27.01. 14:30 Feyenoord-Ajax

27.01. 14:30 Utrecht-Willem II

27.01. 16:45 Heerenveen-Alkmaar

La classifica:

PSV 52

Ajax 47

Feyenoord 36

Vitesse 29

Utrecht 28

Alkmaar 28

Venlo 26

Heracles 26

Willem II 22

Heerenveen 21

Zwolle 21

Emmen 21

Den Haag 21

Sittard 20

Groningen 18

Excelsior 19

Breda 16

Graafschap 15