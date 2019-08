© foto di Image Sport

Ieri sera si tornava in campo in Eredivisie per concludere la terza giornata del campionato olandese. Tanti pareggi in cui incappa anche il Feyenoord in casa contro l'Utrecht. Sconfitta del Sittard contro lo Willem II e dell'Heracles con il PSV. Pareggi anche tra Twente-Waalwijk e Alkmaar-Groningen. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Vitesse-Zwolle 3-0

Den Haag-Sparta Rotterdam 1-2

Venlo-Ajax 1-4

FC Emmen-Heerenveen 2-0

Sittard-Willem II 2-3

Twente-Waalwijk 3-3

Alkmaar-Groningen 0-0

Feyenoord-Utrecht 1-1

Heracles-PSV 0-2

La classifica:

Ajax 7

Sparta Rotterdam 7

Vitesse 7

Alkmaar7

Utrecht 7

PSV 7

Willem II 6

Twente 5

Heerenveen 4

Groningen 4

FC Emmen 3

Venlo 3

Feyenoord 3

Heracles 1

Sittard 1

Waalwijk 1

Zwolle 0

Den Haag 0