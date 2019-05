© foto di Image Sport

Oggi si torna in campo in Eredivisie per giocare il ritorno delle finali degli spareggi per andare nella massima serie. Ecco di seguito il programma nel dettaglio e i risultati dell'andata.

Il programma delle finali:

Waalwijk-G.A. Eagles 0-0

Sparta Rotterdam-Graafschap 1-2

28.05. 18:30 G.A. Eagles-Waalwijk

28.05. 20:45 Graafschap-Sparta Rotterdam