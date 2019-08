Eredivisie, un super Vitesse: le partite in programma

© foto di Image Sport

Questa settimana si tornava in campo in Olanda per giocare la terza giornata di Eredivisie. Iera sera per l'anticipo del venerdì il Vitesse batte senza troppi problemi lo Zwolle. Ecco di seguito il programma nel dettaglio, i risultati e la classifica aggiornata.

Le partite in programma:

Vitesse-Zwolle 3-0

17.08. 18:30 Den Haag-Sparta Rotterdam

17.08. 18:30 Venlo-Ajax

17.08. 20:45 FC Emmen-Heerenveen

18.08. 12:15 Sittard-Willem II

18.08. 14:30 Twente-Waalwijk

18.08. 16:45 Alkmaar-Groningen

18.08. 16:45 Feyenoord-Utrecht

18.08. 20:00 Heracles-PSV

La classifica:

Vitesse 7

Alkmaar 6

Utrecht 6

Twente 4

Ajax 4

Sparta Rotterdam 4

Heerenveen 4

PSV 4

Willem II 3

Groningen 3

Venlo 3

Feyenoord 2

Heracles 1

Sittard 1

Waalwijk 0

FC Emmen 0

Zwolle 0

Den Haag 0