Eriksson: "Juve favorita con l'Atletico ma occhio a Simeone"

Sven Goran Eriksson, ex allenatore di Diego Simeone e Pavel Nedved alla Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Atletico Madrid e Juventus: "A Pavel Nedved e Diego Simeone dico grazie: mi hanno fatto felice. Sono più sorpreso dalla nuova carriera del ceco: pensava solo a lavorare, non a comunicare come deve fare da dirigente. Non mi sorprende Simeone: era uno stratega, amava la tattica, si arrabbiava se qualcuno non faceva i movimenti giusti. Di certo, anche in giacca e cravatta sono esempi: non hanno bisogno di troppe parole per farsi ascoltare. Potevano sembrare spigolosi, ma era solo apparenza: io ricordo uomini veri, leali, quelli che mai ti tradiscono. Guerrieri silenziosi, senza atteggiamenti da divi. Non c’è mai stato un ritardo o una polemica: datemi Diego e Pavel e vado in battaglia contro chiunque. Cosa ho insegnato a loro? Forse gli ho trasmesso l’importanza della serenità. La capacità di non perdere la calma nei momenti più neri. Simeone è fuoco, ma non una testa calda: al di là di come sembri all’esterno, sa come conservare la lucidità. Simeone non ama il bel gioco? Non è vero: sfrutta al meglio ciò che ha a disposizione. Un tecnico che non gioca bene, non affronta alla pari le grandi di Spagna, non sfida le big europee come la Juve. Con l'arrivo di CR7 i bianconeri sono favoriti per la Champions ma non date per morto il Real o il Bayern. L’acquisto di Cristiano mi aveva sorpreso un po’, ma dopo questi mesi possiamo dire che aveva ragione la Juventus. L’età non conta e con CR7 si portano a casa gol. Sempre e soltanto gol. Lui ha eliminato la mia Inghilterra due volte, nel 2004 e nel 2006. Chi passerà il turno? Occhio a Simeone, l’Atletico è una bestia difficile, ma la Juve di Nedved è superiore. Chiunque vinca, io sono comunque contento".