ESCLUSIVA TMW - Fernandez: "Presi Di Lorenzo a zero, felice vada al Napoli"

Quasi dieci milioni per Giovanni Di Lorenzo e un affare che sembra soddisfare tutte le parti in causa. Da una parte l’Empoli, che si ritrova nelle casse liquidità da spendere per allestire una rosa competitiva per il prossimo campionato di Serie B, dall’altra il Napoli che investe e porta a casa uno dei migliori terzini dell’ultimo campionato di A.

Per il 25enne un’esplosione quasi improvvisa, dopo qualche episodio sfortunato nel passato. Cresciuto nella Reggina, dopo il fallimento del club si ritrova svincolato. A prenderlo, nel 2015, fu il Matera: allora il direttore sportivo era Mariano Fernandez, attualmente alla Virtus Francavilla.

“Non fu un investimento economico importante paradossalmente - spiega Fernandez in esclusiva a TUTTOmercatoWEB.com - Sul ragazzo c’erano tante squadre, aveva lasciato il vecchio procuratore e c’era una gestione più famigliare. Sono stato a contatto con lui e col padre, che poi sono venuti due giorni a Matera con me: alla fine Di Lorenzo ha scelto noi, credendo nel nostro progetto sportivo e nel lavoro mio e del tecnico di quel momento Dionigi e di Padalino, suo successore”.

Arrivò come centrale…

“Sì, arrivò come marcatore perché noi giocavamo a tre in difesa in quel momento. Però poteva anche fare il quinto, per le sue caratteristiche”.

Sente anche suo questo trasferimento al Napoli?

“Sono contento per lui, ogni tanto ci sentiamo. È un ragazzo che lo merita, ha una grande famiglia. Era un predestinato a livello mentale per fare una carriera importante. Presi lui e Armellino, passato poi al Lecce e ora al Monza. Di Lorenzo era una scommessa, per me da fare”.

E la sua Virtus?

“Stiamo lavorando per i rinnovi di Zenuni, Nunzella e Nordi, abbiamo una base importante dello scorso anno e la porteremo avanti. Arriveranno giocatori di qualità per completare la rosa, dovranno dare il massimo per questa società e questa città, proseguendo nel senso di appartenenza costruito nell’ultimo campionato. Deve essere un orgoglio far parte della Virtus”.