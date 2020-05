esclusiva Floris: "I club punteranno ai giovani di proprietà. Mesi di inattività pesano"

“I protocolli della Serie A sono inapplicabili al settore giovanile”. A dirlo è Alessandro Floris, avvocato della Reset Group, società che si occupa di management rivolto ai professionisti. “In questo momento l’incertezza regna sovrana, dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Impossibile programmare. Il blocco della A potrebbe avere ripercussioni sul budget del settore giovanile, non è facile ipotizzare scenari finché non verrà definita l’evoluzione della stagione in corso e l’organico dei prossimi campionati maggiori”.

Come funzionerà il calcio giovanile?

“Si parla di posticipare l’inizio dei campionati giovanili di qualche mese, addirittura ci si chiede se sarà possibile mettere i giovani nei convitti. È un falso problema, nel momento in cui l’attività giovanile riparte non esisterà distanziamento né protocolli, con 25 ragazzi che si allenano e stanno insieme nello spogliatoio. Dovremo essere ragionevolmente fuori emergenza”.

Cosa succederò?

“Qualche società potrebbe rivedere i programmi, qualche giovane potrebbe essere tagliato fuori. Mesi di inattività pesano, i ragazzi non devono staccare la spina”.

Si potrebbe perdere una generazione di calciatori?

“Sarebbe uno scenario catastrofico che tendo a escludere, anche se dovesse esserci uno slittamento il tempo verrà recuperato. Le perdite porteranno a una contrazione, ma questa recessione coinvolge l’intero sistema calcio. I club potrebbero puntare più sui giovani di proprietà, il talento e la forza mentale li porterà a superare l’impasse”.