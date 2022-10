Roma, ieri l'esordio del 2004 Faticanti. L'agente: "Giacomo è un predestinato"

L'Avvocato Alessandro Floris, che cura gli interessi di Giacomo Faticanti con il Reset Group di Davide Lippi, ha rilasciato un'intervista a VoceGiallorossa dopo l'esordio di ieri del classe 2004 con la maglia Roma: "Non ho mai dubitato che questo momento sarebbe arrivato perché è un predestinato. Il fatto che sia entrato un un momento così delicato, con il risultato in bilico, è significativo oltre ad essere una mossa coraggiosa, che dà fiducia. Abbiamo rinnovato con la Roma, con fiducia reciproca, poiché Giacomo, prima di esserne un calciatore, è un tifoso di questa squadra. Sono consapevole che indossare questa maglia, da romano e romanista, rappresenta una doppia responsabilità, ma, al tempo stesso, è un enorme orgoglio oltreché un'importantissimo stimolo. L'esordio con questa maglia non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza, un nuovo inizio. Siamo felici e non nascondo che siamo anche tanto ambiziosi".