ESCLUSIVA TMW - Gabriella Mancini (Gazzetta): "Buffon-Juve? Scelta giusta"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

Gabriella Mancini, firma de La Gazzetta dello Sport, è stata intervistata da TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento Premio Fair Play Menarini: "Il ritorno di Buffon alla Juventus? Fa molto rumore. Dopo Bonucci è tornato anche Buffon. Gigi aspettava la chiamata di Agnelli, è troppo legato ai colori della Juventus. Accetta il ruolo di secondo e potrà avere delle belle prospettive in società. È la scelta giusta, arriva senza velleità, pronto per fare il secondo: e questa è una caratteristica di un leader.

Futuro da dirigente? Adesso no, adesso lo vedo come uomo spogliatoio. Sarri è una bella scommessa per la Juventus: Gigi conosce bene lo spogliatoio e lo vedo complementare a Sarri. In futuro potrebbe diventare dirigente, ma non adesso: è ancora uomo di campo.

La vecchia guardia potrà aiutare Sarri? Ci credo molto. Il passato aiuta a costruire il futuro. Persone come Chiellini e Barzagli aiuteranno tantissimo questa nuova gestione. Sarri è bravo, ma bisogna vederlo applicato in una realtà diversa.

Chi sarà l'anti-Juve? Se arriva James Rodriguez il Napoli potrà dire la sua. Anche l'Inter, con Conte e con un muro in difesa, potrà lottare. Ci sarà più equilibrio in campionato.

Il centrocampo dell'Inter? Sensi è molto bravo, mancava un giocatore con idee in mezzo al campo. Barella? Credo che alla fine andrà all'Inter".