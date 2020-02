vedi letture

esclusiva Galeazzi: "La Lazio se la gioca. Vista la rosa spero abbia la forza di reggere"

Sale l'attesa per la sfida di domenica sera tra Lazio e Inter. I biancocelesti sognano un altro gran colpo, dopo tutti i record messi a segno fino a questo momento. "Le sensazioni positive ci sono - dice a Tuttomercatoweb.com Gian Piero Galeazzi, storico volto della Rai e gran tifoso laziale - la squadra di Inzaghi farà la sua partita contro un'Inter che ha perso in Coppa Italia. Ma anche la Juve in Coppa è stata praticamente irriconoscibile..."

Ce la farà la Lazio a resistere fino alla fine con una rosa numericamente inferiore a Juve e Inter?

"La grande accusa che viene mossa a questa Lazio perfetta è stata quella di non aver voluto strafare per spendere e per ingaggiare un giocatore come Giroud. Sarebbe stato un importante attaccante aggiunto. Però ormai lo sappiamo come vanno le cose al mercato di gennaio per la Lazio".

Tornando al campionato comunque adesso può sognare la Lazio...

"Sì ma il girone di ritorno è ancora da valutare. Temo che con questa squadra non potremo arrivare in fondo. Il rischio è di pagar dazio per la mancanza di alcune seconde linee. La Lazio comunque può sfruttare il fatto di giocare solo il campionato".

Che Lazio sarà con l'Inter?

"Se la giocherà come sempre, poi il problema sarà trovare la continuità anche in questo girone di ritorno. Vediamo che succede".

Nel frattempo la Lazio si gode anche un centrocampo quasi sudamericano...

"Se girano tutti i titolari sì. Milinkovic a mio parere gioca troppo dietro, ha visione di gioco offensiva da grande campione. In campo si fa sentire e dà il suo contributo. Prima difendeva e attaccava e faceva la differenza, ora prende il sei abbondante ma non va mai all'otto che prendeva prima"

Tare vuole blindare Strakosha. Giusto così?

"Col suo piede riesce a fare lanci di lunga gittata con cui pesca un compagno per la spizzata. E nascono occasioni pericolse. Magari a volte può avere qualche piccola incertezza ma credo che serva soprattutto un bel portiere di riserva. Non dico Buffon ma poco ci manca".