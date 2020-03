esclusiva Ghione: "Poco tempo per riprendere in serie A. Il Toro stava andando così male..."

Jimmy Ghione inviato di Striscia la notizia è intervenuto al TMW News parlando anche di calcio e del suo Torino: "Spero che si possa riprendere il campionato - ha detto - ma secondo me non ci sarà più tempo perchè i giocatori comunque avranno bisogno di tempo per allenarsi e tornare al top. Non so se si assegnerà lo scudetto, magari alla Juve che è prima. Ma la domanda è: se non avessero giocato Juve-Inter e la Lazio ora fosse ancora prima, lo scudetto eventualmente chi lo avrebbe vinto? Il Toro invece stava andando così male... da una parte meglio così perchè rischiava di retrocedere. Comunque non molliamo: si sta male senza calcio e senza libertà. Dobbiamo sperare che tutto passi e torneremo più forti di prima".

Le sue giornate come le passa?

"In casa mi alleno, faccio flessioni, si legge qualche libro, si guarda la tv. Il momento è duro ma come dicevo non bisogna mollare. In casa con i familiari comunque non si sta male, magari a volte si litiga però forza e coraggio. E un abbraccio a chi sta soffrendo"