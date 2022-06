esclusiva Ghione: "Juric vuole dieci rinforzi per il Torino? Anche cinque vanno bene..."

vedi letture

Jimmy Ghione, personaggio televisivo e grande tifoso del Torino, a margine del Trofeo Padel Artisti a Forte dei Marmi ha parlato della squadra granata (e non solo) a TuttoMercatoWeb.com: "Sono fiducioso, abbiamo un grande allenatore. Sono felice e mi dà sicurezza, così come la società. Di Cairo si dice che non spende ma poi vedi i libri contabili e tutto torna. Da altre parti arrivano invece presidenti che promettono, un anno magari poi raggiungono l'obiettivo ma finiscono per sparire. Mi sono stufato dei pesci rossi ma anche degli squali, vorrei nuotare coi delfini. Bremer probabilmente farà incassare e quei soldi saranno reinvestiti, abbiamo un ottimo staff e le idee ci sono".

Juric ha chiesto dieci rinforzi.

"L'allenatore chiede... Certo, ne arrivassero cinque sarei comunque felice".

Sorpreso dall'indecisione di Belotti?

"Da capire se è un'indecisione o se si aspettasse la luna, trovandosi però con in mano una lampadina".

Lo vedrebbe per la Fiorentina?

"Se ne parlava, siamo gemellati perciò rimarrebbe in famiglia...".

L'intervista integrale nel video!