esclusiva Martino: "La Roma e il caso Diawara? Errore dilettantesco. Da incompetenti"

vedi letture

Al Premio Azeglio Vicini a Cesenatico, Giorgio Martino voce storica della Rai ha parlato oltre che dell'ex ct anche della Roma e del caso Diawara che ha portato i giallorossi al ko a tavolino contro il Verona: "Errore inconcepibile - dice a TMW - si direbbe dilettantismo ma è un'offesa al mondo dei dilettanti. Diciamo dilettantiesca come azione: nemmeno chi va a fare il torneo ricreativo d'estate non ha qualcuno che conosca uno straccio di regolamento. E' l'atto conclusivo dlla Roma di Pallotta... La prima cosa da fare per Friedkin è inserire nella struttra portante del club delle persone competenti di calcio. Chi c'è ora è incompetente".

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

GIORGIO MARTINO: "CASO DIAWARA? ROBA DA DILETTANTI"