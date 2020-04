esclusiva Mattioli ricorda Lauro: "Appassionato del lavoro e non ti faceva sgarbi"

Ci ha lasciato ieri Franco Lauro, apprezzato giornalista sportivo della Rai. Intervenendo al TMW News lo ha ricordato Mario Mattioli, a lungo suo collega. "Non è facile fare un ricordo di Franco. Quando accadono queste tragedie improvvise - spiega - resti senza parole. Quando ho cominciato questo mestiere ero giovanissimo ed ero in una tv privata, Teleregione. Avevamo un accordo col Bancoroma, la squadra di basket. Io facevo le telecronache e come seconda voce avevo proprio Franco Lauro. Ci conosciamo dall'82 e poi siamo entrati in Rai insieme al pool sportivo e abbiamo vissuto in simbiosi. Buono, innamorato del lavoro come pochi, generoso, non lesinava sacrifici per la professione. Appassionato, sempre sul pezzo, non ti faceva "sgarberie" sul lavoro.

Aneddoti particolari che le vengono ora in mente?

"Quando ci spostammo da Via Teulada a Saxa Rubra, le redazioni erano diverse e lavoravamo in stanze abbastanza piccole. Eravamo Amedeo Verduzio, Furio Focolari, Franco Lauro ed io. Complici Verduzio e Focolari, a Franco facevamo grandi scherzi. Ad esempio facevamo sparire i nastri delle partite di basket che lui doveva commentare. Poi, quando Franco era ormai allo stremo, riapparivano miracolosamente..."