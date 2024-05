Stavolta Udine è amara: un anno e 2 giorni dopo la festa il Napoli è fuori dalla Champions

Tre punti nelle ultime quattro partite. E' il bottino raccolto dal Napoli che saluta definitivamente la possibilità di poter agganciare un posto nella prossima Champions League. Le difficoltà che la formazione campione d'Italia ha affrontato nel corso della stagione sono sotto gli occhi di tutti e il triplo cambio in panchina da Rudi Garcia a Walter Mazzarri fino all'attuale commissario tecnico della Slovacchia Francesco Calzona ne è la dimostrazione. Al Bluenergy Stadium di Udine gli azzurri vengono raggiunti a tempo scaduto da un gol di Success e non vanno oltre l'1-1.

Niente Champions

La sorte ha voluto che il definitivo addio all'aggancio al quinto posto arrivasse proprio nello stadio dove un anno e due giorni fa (era il 4 maggio 2023) la squadra di Luciano Spalletti, con lo stesso risultati e con Osimhen sempre a segno, coronava un cammino straordinario vincendo il terzo scudetto della sua storia. Stesso posto, stesso risultato, quasi stessa data, ma esito completamente diverso con gli azzurri che adesso dovranno provare a conquistare almeno un posto o un Europa League o in Conference League.

Le ultime tre gare

Restano quindi tre partite a disposizione per non rimanere fuori dalle competizioni internazionali. Sabato prossimo arriverà al "Maradona" il sorprendendo Bologna di Thiago Motta mentre una settimana dopo il Napoli farà visita alla Fiorentina al "Franchi" per concludere poi in casa contro il Lecce di Luca Gotti. Tre partite per salutare un campionato pieno di difficoltà, ma che può concludersi comunque con l'Europa.