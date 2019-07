ESCLUSIVA TMW - Morrone: "Mercato? La FIGC intensifichi i controlli"

© foto di Dario Raimondi

Chiuso il capitolo iscrizioni ai vari tornei, in attesa degli ultimi ricorsi per capire l'esatta composizioni delle Leghe, entra nel vivo il calciomercato, il cui avvio ufficiale è stato fissato a oggi.

Un punto della situazione, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, lo ha fatto il presidente dell'Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi) Alfonso Morrone.

Al via il mercato. ADICOSP in prima linea per monitorare la situazione dei DS non abilitati.

"Da tempo stiamo sorvegliando certe situazioni, perché si devono far rispettare le regole, come DS deve operare chi è iscritto all'albo. In questi giorni, con gli impegni delle Nazionali terminati, chiederemo un incontro al presidente della FIGC Gravina, per far si che vengano intensificati i controlli: vorremmo evitare, soprattutto nelle situazioni in cui è il presidente di un club ad aver la carica di direttore sportivo, che sia raggirata la norma, e che ci siano persone che trattano per suo conto. Dobbiamo metterci a riparo da brutte sorprese".

E' questa una situazione riscontrata solo in Serie C?

"In Serie C è una situazione più frequente, ma anche in B ci sono situazioni anomale da vedere. Sono comunque sicuro che, con l'aiuto della nuova governance, estirperemo anche questo cancro".

Soddisfatti, quindi, dell'operato dell'attuale Federazione?

"Si. Si stanno piano piano sistemando tanti aspetti, a cominciare da quello delle iscrizioni fino poi ad arrivare alla riforma della giustizia sportiva. La nuova governance è molto attenta e disponibile".

Capitolo iscrizioni: un nuovo caos: preventivabile?

"Finalmente la perentorietà dei termini non è più un optional. E' l'anno zero, ma da ora in poi si assisterà a un rispetto delle norme che premierà solo i club virtuosi, e farà desistere dall'avvicinarsi al calcio faccendieri e avventurieri: chi non ha la possibilità di fare del professionismo è destinato a morire. Le nuove leggi saranno un deterrente per chi non ha validi progetti".