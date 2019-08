ESCLUSIVA TMW - Pres. Audace Cerignola: "Pochi discorsi: ora siamo in C"

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Un nuovo ricorso vinto dall'Audace Cerignola, che vede sempre più vicina la Serie C: almeno stando alle carte, c'è adesso attesa per quella che sarà la decisione della Lega Pro e della FIGC in merito.

I microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contattato il presidente del club pugliese Nicola Grieco:

"C'è poco da dire, è il terzo ricorso che vinciamo e in mano abbiamo adesso una sentenza esecutiva: non so se adesso la Lega Pro e la FIGC faranno ricorso al TAR, questo non so dirlo, ma noi siamo felici e tranquilli per questo terzo successo. Può ancora succedere di tutto, ma anche noi andremo avanti per questa battaglia, anche perché poi ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità, se si prolunga il tutto sarà un danno per ogni parte chiamata in causa in questa vicenda: io da oggi inizio a fare la squadra, ma se ci saranno ulteriori problematiche potrò chiedere risarcimenti. Non credo poi che la C a 61 sua un problema, soprattutto perché non saremo certo noi uno dei club a rischio".