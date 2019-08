UFFICIALE: CONI, accolti i ricorsi dell'A.Cerignola contro FIGC e Lega Pro

© foto di Antonio Vitiello

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha deciso di accogliere i ricorsi presentati dall'Audace Cerignola contro FIGC e Lega Pro che avevano deciso di escludere il club pugliese dalla prossima Serie C. Questo il comunicato ufficiale dell'organo del CONI:

Prot. n. 00637/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 64/2019, presentato, in data 27 luglio 2019, dalla società S.S. Audace Cerignola

S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio

Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Presidente

Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 37/A del 25 luglio 2019, nonché di tutti gli atti presupposti e

connessi al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla nota del Presidente della Lega Pro

del 24 luglio 2019, della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo - Organizzativi della FIGC

del 25 luglio 2019 ed alle certificazioni e comunicazioni della Lega Pro e della FIGC in essa

richiamate, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della

ricorrente, in rapporto all'oggetto dell'odierno contendere, nonché degli atti conseguenti, tra cui, in

particolare, il Calendario del Campionato di Serie C pubblicato con C.U. n. 57/L del 25 luglio 2019;

- al R.G. ricorsi n. 66/2019, presentato, presentato, in data 31 luglio 2019, della società S.S.

Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della

Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento di ratifica

emesso dal Consiglio Federale della FIGC nella riunione del 30 luglio 2019 e pubblicato con C.U.

n. 38/A di pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato

provvedimento ed in particolare della delibera presidenziale del 25 luglio 2019, pubblicata con

C.U. n. 37/A.

Riuniti i ricorsi, li accoglie.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il

mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 agosto 2019.