ESCLUSIVA TMW - Pres. Miami U.: "Cerchiamo un attaccante italiano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era anche il presidente del Miami United a Milano al calciomercato. Roberto Sacca ha spiegato a Tuttomercatoweb.com: "Siamo qui per vedere qualche profilo italiano, stiamo valutando e vediamo di stringere. Cerchiamo un attaccante, il nome ce l'ho in testa ma non posso ancora dirlo. Gli obiettivi del Miami United? Quest'anno parteciperemo ad un campionato importante, una nuova MSL, una sorta di serie B. Ci sono città importanti come Detroit, New York Cosmos, Chattanooga. Ci stiamo preparando per partecipare a questa grande competizione. In passato abbiamo avuto in squadra anche Adriano, che ci ha dato visibilità internazionale. Gran persona, purtroppo non ha retto psicologicamente e aveva già staccato la spina"

Clicca sotto per guardare