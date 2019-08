ESCLUSIVA TMW - Sottil: "Con Montella mio figlio Riccardo può perfezionarsi"

© foto di Federico Gaetano

Tra i nomi illustri che adesso non hanno panchina, c'è sicuramente Andrea Sottil che, dopo la promozione in B con il Livorno, ha sfiorato il bis con il Catania. Per un commento a 360° sulla sua situazione, e non solo, i microfoni di Tuttomercatoweb.com hanno contattato il tecnico, padre, per altro, di uno dei giovani più promettenti in circolazione, Riccardo Sottil, ora alla Fiorentina.

Non sono bastati i due ottimi campionati a Livorno e Catania, per il momento non vedremo mister Sottil su una panchina.

"E' questa la cosa che lascia perplessi. Nei miei primi quattro anni da allenatore ho fatto bene, anche a Siracusa doveva avevamo il penultimo budget della Lega Pro: quinto posto e playoff. Poi le esperienze a Livorno e Catania. Qualcosa ho dimostrato, ma per il momento sono a casa: fatico a darmi una spiegazione".

Qualcosa potrebbe comunque cambiare: subentrerebbe a stagione in corso?

"Partire dall'inizio è tutta un'altra cosa, c'è più tempo per prepara la squadra che si costruisce secondo i tuoi voleri, mentre subentrare implica qualche difficoltà in più perché vuol dire che qualcosa non sta andando bene. Mi è capitato però a Pagani, e abbiamo fatto un buon lavoro".

Primi match ufficiali: che idea si è fatto di queste gare di Coppa?

"Il calcio d'agosto conta poco, è relativo. E' vero che il buongiorno si veda dal mattino, partire bene è sempre importante, ma le formazioni sono in fase di rodaggio, non si possono dare giudizi".

Chi è partito bene, è suo figlio Riccardo, con la maglia della Fiorentina.

"Si, è partito bene e per adesso sta facendo bene, è molto felice di essere rimasto a Firenze per dimostrare il suo valore. Mi ha fatto molto piacere sentire che Montella ha detto di volerlo tenere perché ha margini di miglioramento e vuole perfezionarlo, un grande staff come quello di Vincenzo può fare bene a un ragazzo giovane. Adesso Riccardo dovrà mettersi a disposizione del mister, ascoltarlo per crescere, oltre poi a mettersi in discussione; il tutto, però, senza snaturarsi, senza perdere la sua personalità".