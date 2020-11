Eto'o lancia Osimhen: "Può diventare un grande. E gioca in un ottimo club come il Napoli"

E' Victor Osimhen il protagonista - nel bene e nel male - delle cronache di casa Napoli. In gol con la Nigeria, l'attaccante ha subito anche un infortunio che andrà valutato con maggiore attenzione nelle prossime ore. I numeri e l'impatto del giocatore sulla Serie A, comunque, rimangono sotto gli occhi di tutti, tanto che giovedì - riporta La Gazzetta dello Sport - erano anche arrivati i pubblici complimenti di Samuel Eto'o, il grande campione camerunese che stima molto Victor: "Ha tutte le caratteristiche per diventare un grande. Ora sta a lui. Non gli mancano mezzi tecnici e fisici. E poi gioca in un ottimo club come il Napoli, allenato bene da Gattuso. Può arrivare molto in alto dove sogna lui e anche l’Africa".