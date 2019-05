Euro u.17, maledizione Olanda: l'Italia cade ancora in finale

Quarto titolo per gli olandesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad un anno di distanza dalla sfortunata finale persa ai rigori al Rotherham United Stadium, l'Italia incappa ancora una volta nell'Olanda all'ultimo atto degli Europei under 17. Se in Inghilterra la sfida è stata equilibrata, nella rivincita irlandese non c'è stata praticamente mai partita.

Gli Oranje si portano avanti di tre goal già nel primo tempo. Molto bella in particolare la realizzazione mancina di Maatsen allo scadere. Nella ripresa l'Italia prova a rimettere in gioco il risultato, riuscendoci in parte con il milanista Colombo. Ma dopo una conclusione dello stesso Colombo neutralizzata da Raatsie, arriva il colpo del KO con Unuvar su deviazione di Lamanna. Il centravanti azzurro, a tempo ormai scaduto, si prende comunque la soddisfazione della doppietta personale. Una curiosità: l'Olanda al centro della difesa ha schierato Melayro Bogarde, nipote dell'ex difensore del Milan.

Nulla da fare per gli azzurri che agli Europei devono accontentarsi per la terza volta della piazza d'onore. Un cammino comunque splendido per i ragazzi di Nunziata, con il girone eliminatorio concluso a punteggio pieno, e le vittorie contro Portogallo e Francia che hanno condotto in finale. Ma l'Olanda si è dimostrata, per forza e tecnica, un avversario fuori portata.

Finale Euro under 17 2019

Tallaght Stadium - Dublino

Olanda-Italia 4-2

reti: 20' Hansen, (O) 37' Bannis (O), 45' Maatsen (O), 56',89' Colombo (I), 70' Unuvar (O).