© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo per l'Italia Under 17 di Carmine Nunziata sull'Austria, in un incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi del torneo che si sta disputando in Irlanda. Con questo risultato gli azzurrini, che avevano vinto la sfida contro la Germania nel turno precedente, si qualificano con una partita d'anticipo ai quarti di finale.