Juventus, il presidente Ferrero: "Anno duro, ma il prossimo c'è la possibilità di giocare 5 tornei"

Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ha parlato della stagione bianconera a margine del raduno degli JOFC, Juventus Official Fan Club. Questo il pensiero del numero uno della società bianconera:

"Dobbiamo guardare al nostro futuro con grande ottimismo. La nostra forza passa dall’organizzazione dei nostri fan club, la vera forza di una squadra come la Juventus è nei suoi tifosi. È stato un anno difficile, inutile che vi spieghi il perché. Però, è stato anche un anno che sta portando la squadra a giocare una partita (contro la Roma, ndr) che potrebbe essere determinante per giocare la prossima Champions League e il 15 maggio per la Coppa Italia. Se tutto andrà come ci auspichiamo, giocheremo il prossimo anno in cinque competizioni. Ci siamo lasciati questo passato alle spalle e vogliamo guardare al futuro. Per farlo, abbiamo bisogno del vostro sostegno".