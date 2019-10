Eurodeputato con la maglia del Torino, i granata: "Stai sempre bene"

Ha fatto il giro del web l'immagine di Mick Wallace, eurodeputato irlandese che si è presentato nell'aula di Bruxelles con la maglia del Torino, squadra di cui è notoriamente un tifoso sfegatato. Attraverso i propri canali social, il club granata gli ha fatto i complimenti: "Stai sempre bene con quella maglia, Mick".

Always looking good in that granata jersey, Mick 😉#SFT pic.twitter.com/yUGtAIwbYo

— Torino FC English (@TorinoFC1906_En) October 11, 2019