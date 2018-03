Europa League, il programma degli ottavi

© foto di Federico De Luca

Oggi si torna in campo in Europa League per giocare le gare di ritorno degli ottavi. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare:

Le partite in programma:

15.03. 17:00 Lok. Mosca-Atl. Madrid

15.03. 19:00 Ath. Bilbao-Marsiglia

15.03. 19:00 Dyn. Kyiv-Lazio

15.03. 19:00 Plzen-Sporting

15.03. 19:00 Zenit Petersburg-RB Lipsia

15.03. 21:05 Arsenal-Milan

15.03. 21:05 Lione-CSKA Mosca

15.03. 21:05 Salzburg-Dortmund