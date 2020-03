Europei rinviati al 2021, Tardelli: "La priorità è la salute di tutti. Playoff? Ingiusti"

vedi letture

La UEFA ha deciso ieri di posticipare l'Europeo al 2021. Una scelta inevitabile, presa in questo momento di grande emergenza sanitaria, accolta con favore anche da uno storico ex azzurro, Marco Tardelli: "Mi rendo conto che questa cosa avrà un impatto economico devastante, ma era inevitabile. Non avrei immaginato alcun genere di spostamento a fine anno. Anche perché poi sarebbe stato difficile ricalendarizzare le altre competizioni. Credo fortemente che in questo momento non si possa pensare ad altro che alla salute di tutti", ha detto a Il Mattino.

Come risolvere la questione relativa alla conclusione del campionato italiano?

"Non mi piace l'idea dei playoff per la Serie A. Non sarebbe giusto. Il campionato deve finire per rendere tutto più regolare. Ovviamente, però, va detto che noi ora possiamo fare tante supposizioni, che poi potrebbero esser stravolte dai fatti qualora l'evoluzione dell'epidemia dovesse assumere una piega peggiori".