Evra: "Pogba a Manchester non si sente amato come alla Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Paul si è sentito davvero amato a Torino e non ha mai percepito quello stesso sentimento a Manchester". L'ex calciatore di Juventus e Manchester United, Patrice Evra, ha parlato così del futuro del suo amico e connazionale Paul Pogba in una lunga intervista concessa al Daily Mail: "Non so cosa possa riservargli il futuro, ma ci dimentichiamo sempre di cosa è fatto un calciatore. Quando gioca male, allora lo si può anche criticare, ma se gioca bene è necessario concentrarsi solo su quello e su nient'altro. Invece, quando acquisti belle macchine e una grande casa, crei odio e gelosia nella gente. Pogba è l'esempio lampante di questo meccanismo. Per questo gli dico sempre di fare ciò che vuole ma, se si rende conto che tutto questo finisce con l'influenzare il suo gioco, allora deve fermarsi, senza cercare di essere un guerriero che combatte contro tutti e tutto".