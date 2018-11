Falque: "Ko col Parma inatteso, contro la Fiorentina il miglior Toro stagionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque, attaccante del Torino, in conferenza ha parlato del suo momento in casa granata. "Stiamo arrivando a una continuità sul campo. La sconfitta contro il Parma nessuno se l'aspettava. Non abbiamo saputo gestire i momenti negativi della partita. Servirà allenarci meglio, più forte. Cercando di correggere i nostri errori. Ora guardiamo avanti. Siamo in corsa con tutte le squadre. Il campionato è molto equilibrato: si può vincere e perdere ovunque. Rispetto agli anni scorsi abbiamo un gioco diverso. Mi viene in mente il primo tempo con la Fiorentina, il miglior Torino della stagione", le sue parole.