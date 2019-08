Fantacalcio, la fantaguida per la Serie A 2019-2020 - prima parte

Prima parte della fantaguida 2019/2020 targata Tuttofantacalcio. In questo articolo analizziamo Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari e Fiorentina

Fonte: Tuttofantacalcio.it

Legenda

Fascia a: top di reparto

Fascia b: buona rendita

Fascia c: titolari per cui non spendere eccessivamente in sede d’Asta

Fascia d: alternativa ai titolari della vostra squadra

Fascia e : sconsigliato

ATALANTA (3-4-2-1)

All. Gasperini: mister capolavoro ogni anno ci stupisce con un campionato da protagonista. Quest'anno dovrà misurarsi con la Champions ma siamo sicuri che la onorerà al meglio. La squadra ormai collaudata con la difesa a 3, centrocampo con 2 centrali metodisti e 2 esterni rapidi e offensivi più 3 punte di movimento. Il Gasp vorrà dimostrare ancora una volta che condurre il gioco e giocare a viso aperto contro tutti può portare a grandi risultati.

Gollini (P)

Masiello (D) - Palomino (D) - Toloi (D)

Hateboer (C) - Freuler (C) - De Roon (C) - Gosens (C)

Ilicic (A) - Gomez (A)

Zapata (A)

Ballottaggi:

Masiello – Djimsiti - IBANEZ 40%-40%-20%

Gosens – Castagne 51%-49%

De Roon - MALINOVSKYJ -Pasalic 50%-30%-20% (1 posto)

Freuler-MALINOVSKYJ - Pasalic 55%-25%-20% (1 posto)

Ilicic – Pasalic 60%-40%

Ilicic – MURIEL 60%-40%

Gomez – MURIEL 70%-30%

Gomez- MALINOVSKYJ 70%-30%

Zapata-MURIEL 60%-40%

PORTA:

Gollini è un portiere giovane con ampie prospettive di miglioramento e potrebbe fare al caso vostro se decidete di voler spender poco e affidarvi ad un portiere capace di ottime parate e buona media, soprattutto casalinga. Sportiello sarà il suo vice.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Gollini

Fascia D: Sportiello

Fascia E: Rossi



DIFESA:

Uno dei reparti migliori del campionato in ottica fantacalcio. Il migliore è Hateboer, dopo l'ottima stagione scorsa, e il suo prezzo lieviterà in sede d'asta. Buoni profili anche Gosens e Castagne che si giocheranno il posto ma avranno anche loro ottime chances e potrete acquistarli ad un prezzo più basso. Buone idee anche Masiello (salterà alcune partite) Palomino e Toloi, che saranno i titolari. Dimjsiti e Ibanez saranno le alternative ai titolari e anche loro avranno la possibilità di giocare in campionato visto l'ampio turn-over che attuerà Gasperini.

Fascia A: Hateboer

Fascia B: Gosens, Castagne

Fascia C: Palomino, Masiello, Toloi

Fascia D: Djimsiti, IBANEZ

Fascia E: Reca, Eguelfi, VARNIER

CENTROCAMPO:

Papu Gomez, giocatore che ogni anno fa la differenza sarà listato come centrocampista ed è un top di reparto considerando il suo apporto in zona gol e assist. Malinovskyj acquistato dal Genk si presenta come un buon profilo, può giocare anche da trequartista e calciare angoli e punizioni, il suo apporto in zona bonus potrebbe essere molto importante già al primo anno. Freuler e De Roon saranno probabilmente i titolari ma potranno rientrare nelle rotazioni del Gasp, per cui puntateci solo per completare la vostra rosa. Pasalic potrebbe passare inosservato durante l'asta, pertanto a pochi crediti potrebbe essere un discreto colpo low-cost.

Fascia A: Gomez

Fascia B:

Fascia C: Freuler, De Roon, MALINOVSKYJ, PASALIC

Fascia D:

Fascia E: Haas, Valzania

ATTACCO:

L'attacco bergamasco si presenta con Zapata sugli scudi, per lui 23 gol lo scorso anno, un'annata da ricordare. In chiave fantacalcio è uno degli attaccanti più appetibili, sicuramente più della scorsa stagione, quando in pochi potevano immaginarsi un’annata così prolifica dal colombiano, potreste acquistarlo in tandem con Muriel, i due si alterneranno spesso, potrebbero anche giocare insieme in partite più bloccate. Ilicic è listato attaccante, di certo perde qualcosa in termini di appetibilità, ciò nonostante resta un profilo interessante come gol e assist, puntateci ma non svenatevi. Barrow resta una valida alternativa, potreste prenderlo a pochissimi crediti come scommessa low-cost.

Fascia A: Zapata

Fascia B: Ilicic , Muriel

Fascia C:

Fascia D: Barrow

Fascia E:

La scommessa di Tuttofantacalcio:

Malinovskjy: è una bella scommessa per il centrocampo e per il fantacalcio. È un giocatore duttile in grado di occupare sia la posizione centrale di centrocampo che dietro la punta. Non sarà un titolare ma, viste le tante partite dell'Atalanta, ci sarà sicuramente spazio per lui e nel lungo periodo potrebbe anche diventare titolare. Trovategli un posto nella vostra fantasquadra.

Rigori: Ilicic, Zapata, De Roon

BOLOGNA (4-2-3-1)

All. Mihajlovic: confermato a furor di popolo dopo il miracolo dello scorso anno rivitalizzando una squadra data ormai per retrocessa. Il modulo sarà il 4-2-3-1 con Soriano in posizione avanzata nella linea dei trequartisti. La malattia lo porterà a stare lontano dalla squadra, ma noi tutti ci auguriamo di rivederlo presto sul campo. Forza Sinisa!

Skorupski (P)

TOMIYASU (D) - Danilo (D) - DENSWIL (D) - Dijks (D)

Pulgar(C) - Dzemaili (C)

Orsolini (A) - Soriano (C) - N. Sansone (A)

Palacio (A)

Ballottaggi:

TOMIYASU - Mbaye – Calabresi 34%-33%-33% (1 posto)

Dzemaili – Poli 51%-49%

Palacio – Santander- Destro 34%-33%-33% (1posto)

Orsolini - Skov Olsen 60%-40%



PORTA:

In porta confermato il terzetto dello scorso anno, con Skorupski primo portiere, Da Costa secondo e infine il giovane Sarr. Il polacco è stato uno dei migliori portieri di rendimento dello scorso anno, ma i troppi gol subiti hanno pregiudicato la sua fantamedia. In questa stagione l’assetto difensivo bolognese sembra più collaudato per cui potrebbe essere un ottimo affare puntare su di lui come 2/3 slot.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Skorupski

Fascia D:

Fascia E: Da Costa, Sarr

DIFESA:

In difesa i felsinei cambiano tanto: fuori Lyanco, Helander e Mattiello, dentro Denswil e Tomiyasu. Sarà l’olandese a prendere il posto del brasiliano accanto a Danilo, mentre sulle fasce confermato l’ottimo Dijks. Tomiyasu è favorito su Mbaye e Calabresi per il ruolo di terzino destro. Bani sarà l'alternativa al duo centrale.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Djiks, DENSWIL, Danilo

Fascia D: Mbaye, TOMIYASU

Fascia E: Calabresi, Paz, BANI, CASSANDRO

CENTROCAMPO:

A centrocampo tutto ruota attorno a Pulgar, il faro della mediana rossoblu nonché rigorista infallibile, accanto a lui Dzemaili o Poli, mentre Soriano giocherà sulla linea dei trequartisti. Il neo acquisto Schouten sarà l'alternativa a Pulgar e il giovane Svanberg potrebbe avere qualche chance durante il campionato. Poche chances per Krejci e Donsah.

Fascia A:

Fascia B: Pulgar

Fascia C: Soriano, Dzemaili, Poli

Fascia D: Svanberg, SCHOUTEN

Fascia E: Nagy, Krejci, Donsah, MICHAEL, FALLETTI

ATTACCO:

Il ruolo di centravanti è quello più ambito, con 3 attaccanti per un solo posto disponibile. Palacio sembra in vantaggio, ma né Santander né Destro (che Mihajlovic vuole revitalizzare) vogliono stare in panchina. Un’alternativa sarà lo spostamento dell’argentino sulla fascia per far posto a uno dei due centravanti, a scapito di Orsolini o Sansone che sembrano però certi di un posto da titolare almeno ad inizio campionato.

Fascia A:

Fascia B: Orsolini

Fascia C: Sansone, Palacio

Fascia D: Destro, Santander, SKOV OLSEN

Fascia E: Falcinelli, MUSA

La scommessa di Tuttofantacalcio:

Skov Olsen: Il trequartista danese classe ’99 viene da una grande stagione in patria con il Nordsjaelland costellata da 26 reti e 6 assist, e sarà chiamato a dimostrare le sua grandi qualità in un top campionato come la Serie A. Può giocare in tutti e 3 i ruoli del 4-2-3-1 e anche se ci sarà molta concorrenza per lui, può ritagliarsi il suo spazio nell’11 titolare nel corso della stagione. È una scommessa e come tale va trattata.



Rigori: Pulgar, Palacio, Dzemaili

BRESCIA (4-3-1-2)

All. Eugenio Corini: dopo la trionfante cavalcata della scorsa stagione, il tecnico di Bagnolo Mella ritrova la Serie A. Nella massima serie, alla guida del Chievo prima e Palermo poi, ha collezionato 76 panchine con 23 vittorie, 14 pareggi e 39 sconfitte. Con il suo 4-3-1-2 vorrà imporre il proprio gioco, per cercare di portare il Brescia alla salvezza, soprattutto con i diretti concorrenti alla salvezza.

JORONEN (P)

Sabelli (D) - CHANCELLOR (D) - Cistana (D) - Martella (D)

Bisoli (C) - Tonali (C) - ZMRHAL (C)

Spalek (C)

Donnarumma A. (A) - Torregrossa (A)

Ballottaggi:

CHANCELLOR-Gastaldello 51%-49%

Sabelli-Mateju 70%-30%

Martella- Curcio 80%-20%

ZMRHAL- Dessena 51%-49%

Spalek – Tremolada 65%-35%

Donnarumma – Morosini 75%-25%

Torregrossa – AYÈ 60%-40%

PORTA:

In porta è arrivato un portiere dal profilo internazionale come Joronen, con Alfonso che, nonostante le buone prestazioni dello scorso anno passerà a vice. Joronen, si può prendere in considerazione come terzo slot, dietro a due portieri di maggiore affidamento.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C:

Fascia D: JORONEN

Fascia E: Alfonso, Andrenacci

DIFESA:

Nel reparto arretrato è arrivato Chancellor che sarà il centrale titolare insieme a Cistana con Gastaldello che sarà l'alternativa ai due. Sabelli e Martella vanno a completare il reparto difensivo con Mateju e Curcio loro alternative. I due laterali difensivi sono due profili low-cost da ultimo slot che possono portare assist.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Martella

Fascia D: Cistana, Sabelli, Gastaldello, CHANCELLOR

Fascia E: Curcio, Mateju, Semprini, Mangraviti

CENTROCAMPO:

La mediana bresciana è interessante dal punto di vista tecnico. Tonali è il fulcro del gioco bresciano, è in grado di fare entrambi le fasi ed è sicuramente il profilo più interessante e che potrebbe essere pagato eccessivamente in sede d'asta. Bisoli e il nuovo acquisto Zmrhal saranno le mezze ali con Dessena pronto a subentrare a gara in corso. L'infortunio di Ndoj nel precampionato potrebbe tenerlo lontano dal campo diversi mesi. Bisoli può essere un prospetto low-cost interessante che potrebbe essere preso ad 1 credito come ultimo slot del vostro centrocampo. Nel ruolo di trequartista il titolare è Spalek, con Morosini e Tremolada che saranno le alternative.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Tonali

Fascia D: Bisoli, Spalek

Fascia E: Dessena, Ndoj, Tremolada, Viviani, Morosini, ZMRHAL



ATTACCO:

In attacco è intoccabile l'affiatato duo Donnarumma-Torregrossa, che hanno trascinato le rondinelle in Serie A a suon di gol. È arrivato il francese Ayé, che, almeno inizialmente, avrà bisogno di tempo per ambientarsi e sarà l'alternativa al duo titolare.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Donnarumma

Fascia D: Torregrossa

Fascia E: AYÉ

La scommessa di TuttoFantacalcio:

Donnarumma: viene da due annate eccellenti in Serie B, con 47 gol in ha trascinato prima l'Empoli (22 reti) e poi il Brescia (25 reti) in Serie A. Come il suo ex compagno di squadra Caputo, vorrà dimostrare il suo valore anche nella massima serie. È da prendere, senza svenarsi, come primo bomber di scorta.

Rigori: Donnarumma, Torregrossa

CAGLIARI (4-3-1-2)

All. Maran: per l'ex allenatore del Chievo è la seconda stagione alla guida del Cagliari, squadra che cercherà di conquistare la salvezza con largo anticipo anche nel campionato ormai alle porte. Si tratta di un allenatore esperto e ormai navigato nella categoria. Il suo 4-3-1-2 con la presenza di tanti giocatori tecnici, soprattutto a centrocampo, è votato principalmente alla fase difensiva e al tentativo di far male agli avversari in fase di ripartenza. Non è da escludere tuttavia l'opzione 3-5-2, soprattutto a partita in corso.

Cragno (P)

MATTIELLO (D) - Ceppitelli (D) - Pisacane (D) - PAJAC (D)

ROG (C) - Cigarini (C) - NAINGGOLAN (C)

Castro (C)

Joao Pedro (A) - Pavoletti (A)

Ballottaggi:

Pisacane - Klavan- Romagna 34% - 33%-33% (1 posto)

MATTIELLO - Cacciatore 51%-49%

Pajac- Lykogiannis 55% - 45%

Cigarini - Bradaric 55% - 45%

Cigarini - Ionita 51% - 49% (con il secondo, Nainggolan va in cabina di regia)

Castro-Birsa 51% - 49%

PORTA:

Nella scorsa stagione, la retroguardia rossoblù ha tenuto abbastanza bene, incassando meno reti (54) rispetto ai precedenti campionati. Questo risultato è stato merito della retroguardia, ma soprattutto del portiere Cragno, provvidenziale con i suoi interventi in tante occasioni. Lo consigliamo come alternativa ad un big. Da schierare in casa. Sconsigliamo fortemente invece l'acquisto delle due riserve, se non in coppia con il titolare.

Fascia A:

Fascia B: Cragno

Fascia C:

Fascia D: Aresti, Rafael

Fascia E:

DIFESA:

Il livello del reparto è sostanzialmente lo stesso della scorsa stagione. Maran è un tecnico che tiene particolarmente alla solidità del reparto difensivo, ma i rossoblù spesso soffrono gli avversari, soprattutto in trasferta. Ceppitelli, titolare fisso e capitano, abile nei colpi di testa giocherà insieme a 1 tra Pisacane Klavan e Romagna. Mattiello, terzino rapido che dovrà dimenticare la pessima stagione scorsa a Bologna con Cacciatore che sarà l'alternativa a destra. Pajac sarà il terzino sinistro (in attesa di novità dal mercato) con Lykogiannis sua alternativa.

Fascia A:

Fascia B:

Fascia C: Ceppitelli

Fascia D: Pisacane, Klavan, Romagna, PAJAC, Cacciatore, MATTIELLO

Fascia E: Lykogiannis, Walukiewicz, Pinna



CENTROCAMPO:

Orfano di Barella, il reparto potrà contare sui due nuovi innesti Nainggolan e Rog. Il "ninja" torna in Sardegna dopo cinque anni e rappresenta un grande colpo di mercato per i rossoblù, coi quali avrà ottime chances di rilancio e potrebbe avere anche una rendita da Top. Anche l'ex Napoli sarà un titolare certo e tra le fila dei sardi potrebbe fare molto bene in termini di rendimento. Hanno valenza fantacalcistica Castro e il suo vice Birsa, che dietro le punte possono regalare qualche bonus. L'argentino può fare bene anche da mezzala. Ionita può essere una valida alternativa e avrà il suo spazio, ma in ottica fantacalcio meglio lasciar perdere.

Fascia A:

Fascia B: NAINGGOLAN

Fascia C: ROG, Castro

Fascia D: Cigarini, Birsa, Ionita

Fascia E: Faragò, Bradaric, Deiola, Oliva



ATTACCO:

Pavoletti sarà ancora il punto fermo del reparto. Dopo l'ottima ultima stagione, consigliamo di puntare su di lui immediatamente dopo i top del reparto offensivo. La novità è Joao Pedro listato come attaccante, scelta che fa scendere la sua appetibilità, eccezion fatta per il fatto che è rigorista, vi consigliamo di puntare su di lui con molta cautela senza spenderci eccessivamente in sede d'asta. La società è alla ricerca di una seconda punta da alternare al brasiliano. Cerri sarà la riserva del bomber ex Genoa anche se lo sconsigliamo fortemente cosi come tutti gli altri attaccanti.

Fascia A:

Fascia B: Pavoletti

Fascia C: Joao Pedro

Fascia D:

Fascia E: HAN, RAGATZU, Cerri, Despodov, Farias

La scommessa di Tuttofantacalcio:

Rog: arrivato in Sardegna, cerca il riscatto con la maglia rossoblù dopo le esperienze al Napoli e al Siviglia in cui ha trovato poco spazio. La sua titolarità è certa, vista anche la sua duttilità dal punto di vista tattico. Fantacalcisticamente parlando potrebbe essere abbastanza appetibile per la sua media voto, ma in ottica bonus deve ancora crescere molto. Vi consigliamo di acquistarlo come 7^/8^ slot nelle leghe a 8 e come 6^/7^ in quelle a 10.

RIGORI: Joao Pedro, Pavoletti, Birsa

FIORENTINA (4-3-3)

All. Montella: conferma per il tecnico napoletano alla guida della Fiorentina con la nuova proprietà che vorrebbe regalare qualche trofeo ai propri tifosi. Inizialmente si punterà al 4-3-3 con la possibilità a seconda delle partite di passaggio al 3-5-2. Ad oggi la squadra è ancora incompleta.

DRAGOWSKI (P)

LIROLA (D) - Milenkovic (D) - Pezzella (D) - Biraghi (D)

Benassi (C) - BADELJ (C) - ZURKOWSKI (C)

Chiesa (A) - BOATENG (A) - Eysseric (A)

Ballottaggi:

Biraghi-TERZIC 55%-45%

ZURKOWSKI-CASTROVILLI 55%-45%

Benassi-Castrovilli 51%-49%

BADELJ-Cristoforo-Dabo 50%-30%-20% (1 posto)

BOATENG-Simeone- Vlahovic 55%-25%-20%

Eysseric- Benassi 51%-49%

Eysseric-Ceccherini 55%-45% (con quest'ultimo si passerebbe al 3-5-2)

PORTA:

Dragowski, dopo l'ottima seconda parte di stagione a Empoli, si è guadagnato il posto da titolare con la cessione di Lafont. Non parliamo di un portiere top, ma di un portiere che può essere preso in alternanza ad un portiere di un'altra squadra con cui si alterna bene. Terracciano sarà il suo vice.

Fascia A:

Fascia B

Fascia C: DRAGOWSKI

Fascia D: TERRACCIANO

Fascia E: Cerofolini, Brancolini

DIFESA:

Lirola è un buon prospetto in ottica modificatore e può replicare la bella stagione scorsa a Sassuolo. Pezzella e Milenkovic saranno la coppia centrale titolare con Biraghi laterale sinistro che può regalare qualche assist importante. Ceccherini, e Rasmussen saranno le alternative al duo titolare con il primo favorito. Terzic e Ranieri sono scommesse che troveranno spazio nel corso del campionato.

Fascia A:

Fascia B: LIROLA

Fascia C: Pezzella, Milenkovic, Biraghi

Fascia D: Ceccherini

Fascia E: Venuti, Hristov, Hancko, RASMUSSEN, TERZIC, Ranieri

CENTROCAMPO:

Chiesa è il top di reparto della Fiorentina e questo potrebbe essere finalmente l'anno della consacrazione, giocando più vicino alla porta. Ad oggi ci sono 2 posti disponibili tra Benassi (con Montella non ha mai reso sufficientemente) Zurkowski (giovane molto interessante) e Castrovilli (uno dei migliori prospetti dello scorso anno in Serie B). Badelj, ultimo acquisto in ordine cronologico, sarà il regista titolare con Cristoforo e Dabò alternative. Il ritorno del figliol prodigo, dopo solo 1 anno di assenza, ha poca valenza fantacalcistica e va acquistato negli ultimi slot per il vostro centrocampo se necessitate di titolari. Eysseric può essere utilizzato come esterno d'attacco in ballottaggio con Beassi (provato esterno in questo precampionato).

Fascia A: Chiesa

Fascia B:

Fascia C: Benassi, ZURKOWSKI, BADELJ

Fascia D: Eysseric, CASTROVILLI

Fascia E: Beloko, Lakti, Montiel, Cristoforo, Dabò

ATTACCO:

L'attacco è ancora incompleto, con Boateng che sarà presumibilmente la punta centrale (salvo acquisti di rilievo di una prima punta) e può essere il rigorista della squadra. Simeone e Vlahovic saranno l'alternativa al boa con il cholito che potrebbe partire a fronte di un'offerta interessante. Thereau e Sottil saranno a disposizione del mister ma solo il secondo può essere un prospetto nel lungo periodo.

Fascia A:

Fascia B: BOATENG

Fascia C: Simeone

Fascia D: Vlahovic, Sottil

Fascia E: Thereau

La scommessa di Tuttofantacalcio:

Zurkowski: prospetto interessante che può giocare come mezz'ala ed è abile negli inserimenti senza palla. Dopo un fisiologico periodo di ambientamento pensiamo possa essere lui uno dei titolari inamovibili. Si può prendere come alternativa ai titolari della vostra fantasquadra, 5° slot del vostro centrocampo.

Rigori: Boateng, Chiesa

Per avere gli aggiornamenti quotidiani delle Fantaguide seguici sul nostro portale (www.tuttofantacalcio.it) o sul box in basso a destra nella Home di Tmw nell’area Fantacalcio.