Fassone: "Non mi aspettavo Sarri alla Juve. ADL, progetto all'apice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex dirigente di Napoli, Inter e Milan, Marco Fassone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Il progetto di De Laurentiis è all'apice, il Napoli è sempre in cima alla classifica da diversi anni, mentre le altre stanno ancora costruendo. Oggi il club partenopeo è un modello e anche i conti sono a posto. Credo che tutti debbano guardare al futuro con ottimismo".

Cosa pensa dell'Inter?

"I nerazzurri, insieme a Juve e Napoli rendono il campionato avvincente e credo che Conte abbia dimostrato di essere un grande allenatore capace di ottenere risultati con tutte le squadre che ha allenato".

Napoli è pronta per il nuovo stadio?

"Ne parlavamo già nel mio periodo in azzurro ed ero convinto che avremmo potuto avviare questo discorso. Non so se sarebbe meglio lavorare sul San Paolo o farne uno nuovo".

Cosa pensa di Sarri alla Juve?

"Non me lo sarei mai aspettato, pensavo fossero solo voci. Sarri è un allenatore di rottura rispetto ai passati bianconeri".